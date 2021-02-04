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«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

7:52 4 февраля 2021
ани лорак

Певице Ани Лорак, уже два года пребывающей в статусе свободной женщины, приходится отбиваться от навязчивых ухажеров в Instagram. Атакуют певицу порой весьма странные личности. Так, недавно герой, называющий себя идеальным мужчиной и «любимчиком Сталина», предложил Лорак выйти за него замуж.

Пока певица расхваливала свою новую песню и клип, в комментарии пришел персонаж soslan_9604 и посоветовал Лорак не тратить время на музыку, а поскорее становиться замужней дамой.

Мужчина не стал тратить время и сразу перешел к делу. Он утверждает, что в браке с ним Ани Лорак станет самой популярной в мире. Поклонник не уставал повторять, что он особенный, а Каролине пора уже, наконец, соглашаться на свидание.

О себе soslan_9604 рассказывает мало, но емко. Мужчина называет себя «персонажем самого крутого фильма» и «любимчиком Сталина». Пользователь часто публикует цитаты великих личностей о том, как правильно жить и искать вторую половинку. Несмотря на умные советы, свою суженую мужчина пока так и не встретил. «Девушки не хотят со мной контактировать», — жалуется он.

Напомним, на данный момент бойфрендом Ани Лорак считается московский саунд-продюсер Егор Глеб. Слухи о романе впервые появились летом 2019 года. Но учитывая, что о своем возлюбленном Лорак редко рассказывает в Instagram, у некоторых фанов, действительно, могло создаться впечатление, что певица «в активном поиске».

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