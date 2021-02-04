«А вам — в мозг»: Потап нагрубил увидевшей «изъян» в его внешности подписчице

Рэпер Алексей Потапенко показал в своем Instagram мастер-класс, как правильно реагировать на хамские намеки в соцсетях. Потапу не нравятся непрошенные советы по поводу внешности, в этом случае рэпер может изысканно нахамить в ответ, что и продемонстрировал в комментариях.

Потап похвастался фотографией, где изображает из себя двойника Евгения Кошевого. Между мужчинами разница всего лишь в два года, но у Потапа уже заметны глубокие складки на лбу. Кошевой тоже не юнец, но его морщины меньше видны, в том числе и благодаря удачному ракурсу съемки.

Одна из фолловеров предложила Потапу немедленно отправляться на «бота терапию» (очевидно, имелись в виду инъекции ботокса). Рэпер порекомендовал подписчице воспользоваться ее же советом, только ботокс вкалывать не в лоб, а в мозг.

Потап нарочито грубо обращается не только с навязчивыми гуру из Instagram. Однажды досталось и жене Насте Каменских за невинную реплику про котика.



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