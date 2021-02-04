Звезда сериала «Баффи – истребительница вампиров» разводится с женой

Американский актер и музыкант Джеймс Мастерс, известный по роли белокурого вампира Спайка в популярном телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффе «Ангел», разводится со своей женой Патрисией Рахман.

Как сообщает издание Us Weekly, документы в суд Лос-Анджелеса подала 35-летняя Патрисия. Супруги прожили в браке десять лет. Они познакомились на концерте в Амстердаме. В то время Рахман была студенткой и училась в Германии.

Марстерс рассказывал, что при первой встрече они обменялись за кулисами телефонами. Но ассистенты, чистившие одежду музыканта, по ошибке выбросили бумажку, которая была в кармане его джинсов. А Патрисия ошиблась на одну цифру, записывая номер нового знакомого. Ей понадобилось шесть месяцев, чтобы подобрать правильный вариант, перебирая возможные комбинации.

В мае 2010 года Джеймс сделал предложение возлюбленной в немецком городе Трир. В январе 2011 года они поженились в Лос-Анджелесе.

Общих детей у супругов нет. У 58-летнего Джеймса есть 24-летний сын Салливан от первого брака с Лиан Дэвидсон. С первой женой актер расстался в 1997 году после восьми лет совместной жизни.

Buffy the Vampire Slayer's James Marsters and Wife Patricia Rahman Split After 10 Years of Marriage https://t.co/J0RvEC6FGS — Pitt Browncoats (@PghBrowncoats) February 3, 2021

Кадр из сериала "Баффи - истребительница вампиров", главную роль в котором сыграла Сара Мишель Геллар

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