Олега Винника сочли чудовищем рядом с Лилией Ребрик
Известного певца Олега Винника, фото с которым недавно выложила в соцсети телеведущая Лилия Ребрик, предупредившая своего мужа, что ревновать не следует, сравнили с «чудовищем».
Телеведущая тогда написала в Instagram, что теперь и у нее наконец-то есть в телефоне фото с кумиром «волчиц».
Впрочем, не все фолловеры Лилии Ребрик оказались поклонниками Олега Винника и его творчества. «Красавица и чудовище», — так прокомментировал фото телеведущей и певца один из подписчиков.
Недавно телеведущая рассказала подписчикам, почему она любит среду, получив много комплиментов, правда, не по поводу самого поста — фолловеры оценили стильные джинсы, надетые на Лилии Ребрик. Телеведущая выбрала для фото джинсы с очень завышенной линией талии.
Кстати, фотографией с Олегом Винником хвастался и телеведущий Юрий Горбунов, назвав певца «повелителем волчиц» и пошутив, что их фото — целебное. Его, мол, следует прикладывать к «слабым местам».
Фото Лилии Ребрик из социальных сетей.1118
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