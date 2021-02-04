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Шоу-бизнес

Олега Винника сочли чудовищем рядом с Лилией Ребрик

9:33 4 февраля 2021
Лилия Ребрик

Известного певца Олега Винника, фото с которым недавно выложила в соцсети телеведущая Лилия Ребрик, предупредившая своего мужа, что ревновать не следует, сравнили с «чудовищем».

Телеведущая тогда написала в Instagram, что теперь и у нее наконец-то есть в телефоне фото с кумиром «волчиц».

Впрочем, не все фолловеры Лилии Ребрик оказались поклонниками Олега Винника и его творчества. «Красавица и чудовище», — так прокомментировал фото телеведущей и певца один из подписчиков.

Недавно телеведущая рассказала подписчикам, почему она любит среду, получив много комплиментов, правда, не по поводу самого поста — фолловеры оценили стильные джинсы, надетые на Лилии Ребрик. Телеведущая выбрала для фото джинсы с очень завышенной линией талии.

Кстати, фотографией с Олегом Винником хвастался и телеведущий Юрий Горбунов, назвав певца «повелителем волчиц» и пошутив, что их фото — целебное. Его, мол, следует прикладывать к «слабым местам».

Фото Лилии Ребрик из социальных сетей.

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