27.87 / 28.08 33.36 / 33.77
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Катя Осадчая неожиданно перешла на русский язык ради Веры Брежневой

10:21 4 февраля 2021
катя осадчая

Телеведущая Катя Осадчая, которая на ТВ заслужила славу «ласкового украинизатора», неожиданно изменила своим принципам. Приятельницу Веру Брежневу, на днях отмечавшую 39-летие, Осадчая поздравила на русском.

День рождения Брежнева праздновала 3 февраля. На ее странице в Instagram отметилось немало звезд — московских и украинских, но русскоязычных в повседневной жизни. Тем более было удивительно видеть в той же компании Катю Осадчую, которая Instagram ведет исключительно на украинском, а в программе «Светская жизнь» мягко игнорирует попытки собеседника перевести общение на «общепонятный».


Есть, конечно, версия, что Катя решила, что подруга Вера просто не поймет двух простейших фраз на украинском. Тогда это уже камень в огород именинницы, поскольку Вера Брежнева (урожденная Вера Галушка) родилась и выросла в украинском Днепродзержинске, получила диплом вуза в Днепре, и с украинским языком в процессе обучения обязательно должна была столкнуться.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала, что побудило ее выйти замуж за Константина Меладзе.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ани лорак

«Лорак любит меня»: певицу с предложением жениться атаковал «любимчик Сталина»

Лилия Ребрик

Олега Винника сочли чудовищем рядом с Лилией Ребрик

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер