Катя Осадчая неожиданно перешла на русский язык ради Веры Брежневой

Телеведущая Катя Осадчая, которая на ТВ заслужила славу «ласкового украинизатора», неожиданно изменила своим принципам. Приятельницу Веру Брежневу, на днях отмечавшую 39-летие, Осадчая поздравила на русском.

День рождения Брежнева праздновала 3 февраля. На ее странице в Instagram отметилось немало звезд — московских и украинских, но русскоязычных в повседневной жизни. Тем более было удивительно видеть в той же компании Катю Осадчую, которая Instagram ведет исключительно на украинском, а в программе «Светская жизнь» мягко игнорирует попытки собеседника перевести общение на «общепонятный».



Есть, конечно, версия, что Катя решила, что подруга Вера просто не поймет двух простейших фраз на украинском. Тогда это уже камень в огород именинницы, поскольку Вера Брежнева (урожденная Вера Галушка) родилась и выросла в украинском Днепродзержинске, получила диплом вуза в Днепре, и с украинским языком в процессе обучения обязательно должна была столкнуться.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала, что побудило ее выйти замуж за Константина Меладзе.

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