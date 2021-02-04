Невестка Оксаны Марченко «влюбилась» в поддержавшего протесты против Лукашенко певца

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Екатерина, похоже, «подсела» на творчество певца Тимы Белорусских, поддержавшего протесты граждан Беларуси против режима Александра Лукашенко.

Так, Екатерина Марченко, отдыхающая в Карпатах, за последние несколько дней уже два раза использовала фрагмент песни Тимы «Окей» для своих роликов, которые она выкладывает в Instagram.

Напомним, что недавно в Минске завели уголовное дело Тиму Белорусских, который поддержал протесты в Беларуси. Дело связано с наркотиками. Впрочем, как передает «ВВС», информация об этом весьма противоречива. Одни утверждают, что у певца нашли полграмма гашиша, другие — что два килограмма. Сам же Тимофей Морозов (настоящее имя певца) заявлял, что все, что о нем пишут — неправда, а наркотики — зло.

22-летний певец стал популярным в 2018 году с песней «Мокрые кроссы». За нее на Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом. Сам Тима рассказывал, что сделавшая его популярным песня была выложена на YouTube, когда он работал официантом в ресторане.

Напомним, что свекровь Екатерины Марченко — телеведущая Оксана Марченко и ее супруг, политик Виктор Медведчук, являющийся кумом президента РФ Владимира Путина, поддерживают правящие режимы России и Беларуси.

Недавно Оксана Марченко опубликовала в соцсетях видео, назвав глупцами людей, которые выбирают между русским и украинским языками, продекламировав на двух языках стихотворение Бориса Пастернака.

Фото Екатерины Марченко из социальных сетей.

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