«На дно опустилась быстрее, чем КВН»: Бабкину сообщили о смерти «Лиги смеха»

Сергей Бабкин сообщил, что исполнилась его мечта — он стал тренером в «Битве Титанов», однако не все его фолловеры положительно относятся к «Лиге Смеха».

«Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. „Лига Смеха“ — это центр юмора, который я обожаю. Именно тут сплетаются энергии, имеющие целебные свойства, поэтому мы здесь все априори долгожители», — пишет Бабкин в Instagram.

Среди топовых комментариев под его постом были и достаточно критические.

Напомним, что Сергей Бабкин отправился в Вену на операцию — у украинского музыканта обнаружили редкое заболевание, которое может привести к слепоте.

Его супруга Снежана рассказала, что осложнение на глаза дал вирус, который поразил почки. Операция назначена на 5 февраля.

Фото Сергея Бабкина из социальных сетей.

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