27.84 / 28.06 33.31 / 33.72
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«На дно опустилась быстрее, чем КВН»: Бабкину сообщили о смерти «Лиги смеха»

11:19 4 февраля 2021
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин сообщил, что исполнилась его мечта — он стал тренером в «Битве Титанов», однако не все его фолловеры положительно относятся к «Лиге Смеха».

«Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. „Лига Смеха“ — это центр юмора, который я обожаю. Именно тут сплетаются энергии, имеющие целебные свойства, поэтому мы здесь все априори долгожители», — пишет Бабкин в Instagram.

Среди топовых комментариев под его постом были и достаточно критические.

Напомним, что Сергей Бабкин отправился в Вену на операцию — у украинского музыканта обнаружили редкое заболевание, которое может привести к слепоте.

Его супруга Снежана рассказала, что осложнение на глаза дал вирус, который поразил почки. Операция назначена на 5 февраля.

Фото Сергея Бабкина из социальных сетей.

645

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лилия Ребрик

Олега Винника сочли чудовищем рядом с Лилией Ребрик

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Сергей Бабкин

«На дно опустилась быстрее, чем КВН»: Бабкину сообщили о смерти «Лиги смеха»

MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер