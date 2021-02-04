«Разваливающийся» Юрий Ткач поставил крест на шоу «Танці з зірками»
Артист и юморист Юрий Ткач, бывший участник шоу «Танці з зірками» признал, что пора «завязывать» с танцевальными проектами. Ткач пытался повторить трюки, разученные во время участия в «Танцях», но уже на второй минуте потянул мышцу и вынужден был остановиться.
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Юрия зовут в новый сезон «Танців з зірками», но артист сохраняет благоразумие.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Ткач рассказывал, что танцев в его жизни больше нет: «Они как пришли, так и ушли». Но зато танцевальное шоу помогло найти многих новых друзей.419
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