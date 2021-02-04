Внук Аллы Пугачевой обеспокоил подписчиков своей идеей

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров придумал проект, чтобы развлечься и с пользой провести время на карантине. Молодой арт-дизайнер предлагает всем желающим испытать на себе целительные возможности арт-терапии и приобщиться к созданию общей картины.

Идея проекта «We Art Together» достаточно свежая и не шаблонная. Но Байсарову напомнили, что он кое-что забыл, пока жил не в России. Холст и наборы для творчества Дени собирается рассылать по почте, а почтовая служба РФ — это свой особый мир с совершенно непредсказуемыми правилами. Проще говоря, своей арт-посылки получатель может так никогда и не дождаться.

Напомним, Дени Байсарову 22 года, семьей он пока еще не обзавелся. По стопам мамы и бабушки Дени не пошел — тяга к творчеству у юноши проявилась в создании ярких картин и коллажей.

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