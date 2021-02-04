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Шоу-бизнес

«Глажу белье, реву и матерю его»: Гоше Куценко раскрылась «взбешенная мужем» женщина

12:18 4 февраля 2021
Гоша Куценко

Известный актер Гоша Куценко выложил в сеть видео с человеком, разнесшим элемент турникета в метро, и получил неожиданную интерпретацию произошедшего от подписчицы.

В комментарии к ролику, который актер опубликовал в Instagram, он поинтересовался, что за станция такая? На видео показано, как человек (в комментариях мнения разделились — мужчина это или женщина) подходит к турникету, мощно пинает не раскрывшуюся перед ним стеклянную створку и, как ни в чем не бывало, выходит из подземки.

Одна из подписчиц — Наталья Эрикссон, торгующая антиквариатом, — написала, что каждый человек по-разному решает проблемы со своим плохим настроением, поделившись собственным оригинальным «рецептом».

Недавно Гоша Куценко повеселил подписчиков видео с военнослужащим у Кремля в Москве. Солдат, охраняющий объект, вытоптал на снегу изображение фаллоса. «Пока страна отдыхает — Кремль не дремлет! И готовит ответ Западу» — прокомментировал видео актер.

Фото Гоши Куценко из социальных сетей.

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