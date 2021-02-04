Рэпер имплантировал себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов

Американский рэпер Саймир Вудс, известный под своим сценическим именем Lil Uzi Vert, имплантировал себе в лоб розовый бриллиант весом около 11 каратов и стоимостью 24 миллиона долларов. И покрасовался в новом облике на видео в в Instagram, подписав его: «Красота — это боль».

26-летний музыкант, который увлекается покупкой ювелирных украшений, пояснил, что сделал это для того, чтобы «не потерять» драгоценный камень.

Пользователи сети сочли такой пример пирсинга странным. А кто-то возмутился, что Lil Uzi Vert хвастается бриллиантами баснословной цены на лице, в то время, как миллионы людей голодают.

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