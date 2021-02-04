Певица Нюша обескуражила поклонников вызывающими снимками в ванне

Российская певица Нюша, которую ранее захейтили в сети из-за дочери, опубликовала в своем Instagram откровенное фото из ванной комнаты

«Закончилась вода… но я вышла из ситуации», — написала Нюша. Но фото певица лежит в купальнике в ванне, а в воде плавают лепестки роз.

Пост быстро собрал десятки тысяч просмотров. Подписчик оставили много восторженных комментариев: «Нюша, давно не было экосферы», «Фигура прям вау», «Надо было голой, нафиг этот купальник», «Раньше Нюша была лучше, скромной, теперь как все».

Ранее сообщалось, что певица Нюша в 28 лет впервые стала мамой — она подарила свою дочь своему мужу Игорю Сивову, причем, по инсайдерской информации, роды прошли в Майами.

Фото из Instagram Нюши

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