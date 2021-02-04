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Шоу-бизнес

Жена Влада Ямы расплакалась при виде космического корабля

14:50 4 февраля 2021
атлантис

Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Лионом во время отпуска в США побывали в музее NASA при космическом центре им. Кеннеди. В музее на мысе Канаверал семья уже второй раз, но Лилиана снова расчувствовалась, когда увидела легендарный шаттл «Атлантис». Видео Яма опубликовал на странице в Instagram.

«Мы увидели его вживую. У Лили слезы», — написал Яма в Instagram, когда делился комментариями по поводу поездки.

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Шаттл «Атлантис» в 2011 году был передан в музей NASA, чтобы посетители смогли осмотреть его вблизи и оценить внутреннюю обстановку. Челнок 33 раза побывал в космосе. Первый полет был выполнен в 1985 году, последний — летом 2011-го. «Атлантис» доставил на орбиту зонды «Магеллан» и «Галилео», также на счету у шаттла экспедиция к телескопу «Хаббл» для его ремонта. Те, кто не был в музее NASA, могли видеть «Атлантис» в фильме «Армагеддон». В кино были использованы кадры документальной съемки.

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