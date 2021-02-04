Оля Полякова бросилась примерять подаренное ей на день рождения нижнее белье

Украинская певица Оля Полякова, которая бурно отметила свои именины, сняла на видео примерку подаренного нижнего белья. Ролики она разместила в сториз своего Instagram.

Оля Полякова продемонстрировала на видео примерку подаренного на день рождения нижнего белья: комбинации из бюстгальтера и трусиков. Также она показала подарок от стилистов — с надписью «Оля Полякова».

Напомним, 17 января Оле Поляковой исполнилось 34 года — в это время певица отдыхала на Мальдивах. После возвращения в Киев Полякову пригласили выступить в клубе на вечеринке в честь одной из знаменитостей. Оказалось что это был сюрприз, организованный друзьями певицы, и главной гостьей стала сама Оля.

Фото из Instagram Оли Поляковой

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