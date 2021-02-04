«А вот мог бы Кристинку гладить»: брошенного Асмус Харламова пожалели из-за видео с псом

Шоумен Гарик Харламов выложил в соцсети милое видео с псом, и тут же получил напоминание об экс-супруге Кристине Асмус.

«Утреннее общение с Брюсом умиротворяет и настраивает на философский лад», — пишет в комментарии к видео в Instagram Харламов. На ролике показан довольный рыжий пес, которого почесывает шоумен.



Один из фолловеров, оставивший комментарий под постом Харламова, поехидничал по поводу развода шоумена с Кристиной Асмус.

Напомним, что Харламов и Асмус заявили о расставании летом 2020 года, прожив в браке восемь лет. Тогда Кристина рассказывала, что это решение не спонтанное, а обдуманное и сформулированное «почти год назад».

Недавно Гарик Харламов показал рисунок его семилетней дочки Насти. Девочка изобразила могучее дерево, написала на рисунке, что любит папу и «окружила» это признание сердечками.

А Кристина Асмус, не так давно резко поменявшая имидж и ставшая коротко стриженной брюнеткой, рассказала, что пошла на такой шаг не из-за развода с Гариком Харламовым. По словам актрисы, она готовится к новой роли.

Фото со странички Гарика Харламова в социальных сетях.

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