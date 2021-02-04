Жена Владимира Остапчука угодила в больницу

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина угодила в больницу. Он лично отвез ее в клинику. У женщины возникли боли в ноге, сложно было на нее ступать. Чтобы выяснить причину, Кристина обратилась к травматологу.

Об этом Владимир рассказал в Instagram. В ролике он сначала заинтриговал подписчиков. «Расскажи, почему мы с тобой пришли в клинику. Ты беременна?» — спросил Владимир, которому часто задают вопросы о пополнении в семье.

В клинику они пришли, чтобы сделать рентген и проконсультироваться с травматологом.

Причиной боли в стопе стала любовь Кристины к высоким каблукам. В итоге образовался «нарост». По словам Остапчука, медики называют такую проблему «греческой стопой». Врачи запретили жене телеведущего носить обувь на высоких каблуках и рекомендовали ортопедические стельки.

«Ужас», — сетовала Кристина.

А накануне Владимира ждала еще одна неприятность. Кто-то «помял» дверь его дорогого авто. Теперь телеведущему предстоит заняться ремонтом машины и разбирательствами со страховой.

Напомним, Владимир Остапчук является ведущим шоу «Маска» на канале «Украина». В интервью «ФАКТАМ» он раскрыл закулисные подробности проекта.

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