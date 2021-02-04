Группа «Go_A» представила песни для «Евровидения»

Группа «Go_A» и Общественный вещатель опубликовали песни, представленные на выбор жюри. Эксперты прослушали три композиции: «Шум», «Рано» и «Церковка».

Фрагменты песен опубликовали на официальной странице «Суспільного мовлення» в Instagram.

«Три песни группы „Go-A“, которые участвовали в Национальном отборе на „Евровидение-2021“. Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы? Скоро узнаем решение», — говорится в сообщении.

Песню, с которой «Go_A» представит Украину на конкурсе в Нидерландах, объявят не позже 10 марта.

Напомним, экспертами Национального отбора в этом году стали: победительница «Евровидения 2016» Джамала, солист группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов, продюсер и композитор Руслан Квинта, а также члены правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

65-й песенный конкурс пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал ― 22 мая. Из-за пандемии «Евровидение» пройдет в новом формате.

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