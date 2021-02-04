Продолжение скандала: беременная жена Джеджулы хочет развода

Жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус не видит совместного будущего с ним. После родов она намерена подать на развод. А пока вынуждена жить с мужем под одной крышей.

Рассказывать подробности инцидента, после которого она попала в больницу с угрозой преждевременных родов, Юлия не желает. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, но придерживается постельного режима.

«Вот последние 2−3 недели я наконец начала чувствовать, что такое беременность. Потому что до этого каждый день плакала. Каждый день мне плохо от того, что меня тошнит, и засыпала так. И вообще бывало, что я неделями не выходила из дома из-за этого токсикоз. Просто в потолок кричала, не понимала, что делать, что пить. Так плохо было. Я не могла двигать руками до обеда, когда просыпалась, не могла телефон даже взять. Я не могла ничего делать. И если еще нет поддержки, это очень трудно», — рассказала Юлия программе «Зiрковий шлях».

Сейчас Юлю поддерживают ее мама и старшая дочь Ангелина. С мужем Юлия общается по мере необходимости, живут в одной квартире, как соседи. Общаются по поводу беременности, Андрей взял на себя бытовые вопросы, готовит.

«Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал — после родов поговорим. Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Потому что мне только лежать нужно. А заниматься чем-то еще сейчас, снова нервничать, переживать, бегать… Я сейчас поставила на первое место малыша. Я рожу, немного окрепну и разберусь со всем», — говорит Юлия.

Она не хочет видеть мужа и в больнице.

«Сначала были запланированы партнерские роды. Они уже даже проплаченные, уже все продумано было. Но вот недавно просто я передумала. Не хочу партнерские. Он сказал, что хочет. А я говорю, что я не хочу. Он сказал — придет туда. А я говорю — я тебя не пущу. Посмотрим, как оно будет», — сказала женщина каналу «Украина».

В счастливую семейную жизнь с Андреем она больше не верит, поскольку конфликты и расставания случались и ранее.

Они разводились спустя два года после свадьбы. Тогда причиной конфликта стали отношения Андрея с дочерью Юлии от первого брака. Но через 49 дней после развода пара снова расписалась.

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