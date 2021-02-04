Известный эстрадный певец Лев Лещенко вознегодовал в связи со «скороспелой» популярностью некоторых селебритиз вроде популярных среди молодых россиян Ольги Бузовой и репера Моргенштерна.

«Все, что касается искусства, особенно современного творчества — оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло. Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову», — сделал признание мэтр эстрады в «сториз» своего Instagram.

При этом он выдвинул версию, почему молодому поколению хочется «слушать не так, как было вчера».

«Им хочется идти дальше, им хочется развиваться. Но в этом-то и беда, потому что образования никакого классического нет. И получается, что „тум-бум-тум“ и два слова, которые можно трактовать как угодно», — объяснил свое мнение о современных исполнителях и их поклонниках Лещенко.

Отметим, что в Украине Лев Лещенко включен в список «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины «с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора) против Украины, а также в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

1 февраля Лещенко с размахом отметил свой 70-летний юбилей.

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