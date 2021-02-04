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Шоу-бизнес

«Никогда не пил глобально»: звезда «Гардемаринов» ответил на упреки в алкоголизм

17:27 4 февраля 2021
Владимир Шевельков

Российский актер Владимир Шевельков опроверг слухи о том, что он страдает алкоголизмом. Об этом сообщает «СтарХит».

Слухи об алкоголизме Шевелькова возникли еще после того, как он не снялся во второй части «Гардемаринов».

«Да нет, это все разговоры. Кстати, на тот момент я еще не был женат и жил в ожидании. Понимал, что хочу отдавать кому-то что-то конкретное, а не просто так разбрасываться. В то время уже искал девушку», — заявил актер.

После этого еще несколько лет хотя разговоры, что актер не принимает участия в новых кинопроектах из-за пагубного увлечения.

«Ну что вы, мне в мае будет 60, посмотрите на меня! Никогда не пил глобально. Я спортсмен, поэтому алкоголь для меня не существовал. Я, конечно, мог выпить немного, но сейчас даже такого нет. В августе заболел коронавирусом, с тех пор вообще не прикладываюсь к спиртному. Интересно, сколько смогу продержаться?!» — прокомментировал слухи Шевельков.

Актер известен также по ролям в фильмах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сердца трех», «Русская красавица».

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