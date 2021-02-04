Нестандартно: появилось видео, как Потап делал предложение Насте

В сети появилось видео, как Потап делал предложение Насте Каменских, роман с которой скрывал долгое время. Для этого он развернул целую операцию, подговорив друзей. Продюсер под предлогом необходимости заманил певицу на стройку дома, в котором они сейчас живут.

Потап заранее подготовил старинную шкатулку, положил туда кольцо. А Насте сказал, что эту шкатулку нашли во время работ строители.

«Я сказал Насте, что, когда строился фундамент нашего дома, работники нашли шкатулку. На самом деле я заранее купил старую шкатулочку, положил в нее кольцо. Говорю: „Давай заедем на стройку“. Я тем временем уже подговорил прораба. Настя получает шкатулку, открывает, а там кольцо», — рассказывал Потап в интервью «Караван Историй».

В стенах недостроенного дома он сказал. «В этот замечательный день я хочу сделать такую хрень», — сказал он открывая шкатулку. Достал кольцо и произнес: «Я хочу быть навсегда с тобой. Ты станешь моей женой?». Удивленная Настя не смогла сдержать эмоций, расплакалась в объятиях Потапа.

Когда было сделано предложение, пара не уточняет. Они долго скрывали свой роман. Ходили слухи, что на самом деле они давно оформили отношения.

В мае 2019 года Потап и Настя сыграли пышную свадьбу в Киеве.

Недавно Потап и Настя отдохнули на Мальдивах. Вернувшись в Киев, они показали совместную пробежку на морозе. Продюсер резко осадил певицу.

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