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"Будет несколько томов": Леся Никитюк в откровенном купальнике призналась, что пишет "кровавую" книгу

19:57 4 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно удивила философским постом о лжи и обмане, которые встречаются на пути каждого человека, продолжила тему, написав в Instagram о своем «кровавом пути».

Так, по словам Никитюк, она уже пишет книгу, чтобы передать «сумасшедшие события, которые происходят с ней последние 5 дней».

Название для первого бестселлера Леся уже придумала — «Кровавый автограф».

Напомним, ранее телеведущая призналась, что вела передачу «Орел и решка» несколько сезонов подряд, но была вынуждена покинуть ее, так как больше не смогла выдерживать напряженный темп. Из-за тяжелых условий работы ей пришлось некоторое время принимать транквилизаторы, после чего будущей звезде понадобилась медицинская помощь.

Фото Instagram Леси Никитюк

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