Звезды сериала "Корона" номинированы на престижную премию Гильдии киноактеров США

В четверг, 4 февраля, Гильдия киноактеров США (SAG) объявила номинантов на свою ежегодную премию, которая вручается за лучшие актерские работы в кино и на телевидении. Церемония награждения состоится 4 апреля.

В категории «Лучший актерский состав в кинофильме» представлены картины «Пятеро одной крови», «Минари», «Одна ночь в Майами», «Суд над чикагской семеркой», «Ма Рейни: Мать блюза».

Напомним, фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови» получил премию американской ассоциации «Выбор критиков» как лучший боевик 2020 года.

За право называться лучшим киноактером ведут борьбу Риз Ахмед («Звук металла»), Гэри Олдмен («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Стивен Ён («Минари»).

В номинацию «Лучшая киноактриса» включены Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Кэри Маллиган, («Перспективная девушка»), Эми Адамс («Деревенская элегия»).

В категорию «Лучший киноактер второго плана» SAG включила Сашу Барона Коэна («Суд над чикагской семеркой»), Чедвика Боузмана («Пятеро одной крови»), Джареда Лето («Мелочи»), Лесли Одома-младшего («Одна ночь в Майами»), Дэниел Калую («Иуда и черный мессия»).

В такой же номинации у женщин конкурируют Мария Бакалова («Борат 2»), Гленн Клоуз («Деревенская элегия»), Оливия Колман («Отец»), Хелена Ценгел («Новости мира»), Юн Ё-джон («Минари»).

В категории «Лучший актерский состав в драматическом телесериале» представлены «Корона», «Озарк», «Бриджертоны», «Лучше звоните Солу», «Страна Лавкрафта».

Джейсон Бэйтмен («Озарк»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»), Джош О’Коннор («Корона»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны») включены в номинацию «Лучший актер в драматическом сериале».

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В такой же категории у женщин представлены сразу три актрисы, сыгравшие в четвертом сезоне сериала «Корона» — Оливия Колман (Елизавета II), Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер), Эмма Коррин (принцесса Диана). Их соперницами стали звезды «Озарка» Лори Лини и Джулия Гарнер.

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В категории «Лучший актерский состав в комедийном телесериале» представлены «Бортпроводница», «Великая», «Тед Лассо», «Шиттс-Крик», «Прощай навсегда».

За право называться лучшим актером в комедийном телесериале ведут борьбу Николас Холт («Великая»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Рами Юссеф («Рами»), Юджин Леви и Дэн Леви (оба играют в «Шиттс-Крик»).

Звезды сериала «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини вместе с Кэтрин О’Хара и Энни Мерфи (обе играют в «Шиттс-Крик») а также Кэйли Куоко («Бортпроводница») претендуют на победу в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале».

В номинации «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» представлены Хью Грант («Отыграть назад»), Марк Руффало («Я знаю, что это правда»), Итан Хоук («Птица доброго Господа»), Билл Кэмп («Ферзевый гамбит»), Давид Диггс («Гамильтон»).

В такой же номинации у женщин ведут борьбу Кейт Бланшетт («Миссис Америка»), Николь Кидман («Отыграть назад»), Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»), Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»), Михаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя»).

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали список номинантов на престижную премию «Золотой глобус». Выбор SAG во многом совпадает с предпочтениями Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая является учредителем этой кинотеленаграды. Однако есть и очевидные несовпадения. Например, многие поклонники сериала «Бриджертоны», который является самым популярным шоу стриминговой компании Netflix, были возмущены тем, что эта костюмированная драма на заработала ни единой номинации на «Золотой глобус». В списке SAG она представлена дважды.

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