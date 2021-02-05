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Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

7:52 5 февраля 2021
Анджелина Джоли

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая ранее дала интервью британскому журналу Vogue и показала два снимка с детьми в домашней обстановке, поделилась еще одним семейным фото, которое выйдет в мартовском номере издания.

На фотографии актриса и четверо младших из шести ее детей — дочери Шайло, Вивьен и Захара, а также сын Нокс — смотрят по телевизору новости об американских президентских выборах. Дети повернуты к камере спинами. Однако пользователи сети отметили, что биологические дочери Джоли унаследовали ее внешность и пошли в маму модельными фигурами. «Ноги прямо от ушей», «Эффектные девочки» — писали комментаторы о 14-летней Шайло, на которой была только черная рубашка, и 12-летней Вивьен, одетой в шорты и кардиган.

Отпустившая волосы Шайло, которая ранее предпочитала мальчишескую одежду и стрижки, а также называла себя Джон, Питер или Шакс, все больше становится похожа девушку.

«Нам повезло, что у нас семья, состоящая из представителей разных культур и рас. Мы все учимся друг у друга», — сказала 45-летняя Джоли. Она также сказала, что, будучи мамой шестерых детей, возлагает большие надежды на будущее поколение.


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