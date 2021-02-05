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Шоу-бизнес

«Сказать, не сказать…» София Ротару рассмешила российского олигарха на его юбилее

8:57 5 февраля 2021
София Ротару на сцене

София Ротару в феврале 2021 года выступила в Воронеже (Россия) на вечернике в честь 50-летия воронежского олигарха, армянина по происхождению (его имя не разглашается). Фото и видео с Ротару опубликовал на своей странице в Instagram еще один участник вечеринки, певец и скрипач Армен Оганнисян, который также был приглашенным исполнителем.

При этом два видео Оганнисян удалил со своей страницы после того, как вышла новость на Ленте.ру. Однако у него еще пока сохраняется ряд видео с Ротару с этой вечеринки в сториз.

При этом уже удаленные Оганнисяном видео успели скачать и опубликовать в YouTube поклонники Ротару.

В кадре одного из них бизнесмен сделал комплимент певице, заявив, что его восхищает вечная молодость Ротару. Он поставил ее рядом со своей женой, сказав: «Смотрите, как сестры». Однако певица, поколебавшись «сказать не сказать», публично заявила имениннику: «Моему сыну сейчас тоже 50 лет».

Все в зале засмеялись и зааплодировали, в том чиле олигарх. Сыну певицы Руслану Евдокименко в августе 2020 года исполнилось 50 лет.


По данным росСМИ, за выступление на вечеринке Ротару якобы получила около 9 миллионов российских рублей (эквивалент 118 тысяч долларов).

Напомним, ранее в Москве начали «прицениваться» к загородному дому певицы под Киевом — в элитном пригороде Конча Заспа. По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен (по курсу в рублях это примерно это 135 и 459 миллионов рублей), однако московский эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев заявил, что если бы подобный дом действительно находился в элитных российских поселках, то его цена стартовала от полумиллиарда рублей.

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