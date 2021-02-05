В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна женщина»
«Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт улетели в долгожданный отпуск в Доминикану вместе с сыном актрисы Платоном и «еще одной красивой женщиной».
«Ох, как долго в этот раз складывалась история с нашим отдыхом… Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко далеко, чтобы никто и никогда…» — пишет Мишина в Instagram и выкладывает фотографию, сделанную в самолете.
На фото — Ксения, Александр, Платон и 12-летняя дочь Эллерта Эля.
В ее сториз также есть несколько видео уже из Доминиканы.
На первом видео актриса гуляет между пальмами, показывает море и радуется, что «Ксения Александровна наконец-то на заслуженном отдыхе»: «Каких-то 12 часов полета — и я в личном раю».
Она показывает своих любимых людей — Эллерта и Платона, а также «еще одну красивую женщину» — дочку Александра.
Недавно Ксения показала, как Александр и Платон поздравили ее, не дожидаясь Дня всех влюбленных — актриса получила «валентинку» с «неистовой» любовью.
Фото со странички Ксении Мишиной в социальных сетях.553
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