В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна женщина»

«Холостячка» Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт улетели в долгожданный отпуск в Доминикану вместе с сыном актрисы Платоном и «еще одной красивой женщиной».

«Ох, как долго в этот раз складывалась история с нашим отдыхом… Столько сомнений, препятствий и событий происходило с момента решения наконец-то осуществить маленькую мечту и улететь далеко далеко, чтобы никто и никогда…» — пишет Мишина в Instagram и выкладывает фотографию, сделанную в самолете.

На фото — Ксения, Александр, Платон и 12-летняя дочь Эллерта Эля.

В ее сториз также есть несколько видео уже из Доминиканы.

На первом видео актриса гуляет между пальмами, показывает море и радуется, что «Ксения Александровна наконец-то на заслуженном отдыхе»: «Каких-то 12 часов полета — и я в личном раю».

Она показывает своих любимых людей — Эллерта и Платона, а также «еще одну красивую женщину» — дочку Александра.

Недавно Ксения показала, как Александр и Платон поздравили ее, не дожидаясь Дня всех влюбленных — актриса получила «валентинку» с «неистовой» любовью.

Фото со странички Ксении Мишиной в социальных сетях.

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