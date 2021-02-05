Звезда «поттерианы» признался, что не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере

Британский актер Руперт Гринт, прославившийся исполнением роли Рона Уизли в кинематографической «поттериане», признался, что большинство фильмов о Гарри Поттере со своим участием он ни разу не смотрел.

«Я, возможно, видел первые три на премьерах, но потом перестал их смотреть», — рассказал 32-летний Руперт в интервью изданию Variety. Всего за период с 2001 по 2011 годы он снялся в восьми фильмах, снятым по мотивам семи знаменитых романов британской писательницы Джоан Роулинг.

Гринт, правда, сказал, что его отцовство, видимо, изменит ситуацию. «Теперь, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется посмотреть их вместе с ней», — сказал актер, который впервые стал папой в мае 2020 года.

Гринт также сказал, что, скорее всего, не будет участвовать в съемках телесериала о Гарри Поттере, который собирается снять американская телекомпания HBO. «Это было бы странно…», — сказал он.

В 2017 году Руперт уже говорил о том, что его работа на съемочной площадке разрушила для него магию, которую заменили спецэффекты. «Я больше не могу наслаждаться Гарри Поттером, как фанат», — сказал он.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Гринт заявил, что хочет бросить карьеру актера и податься в строители или плотники.

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