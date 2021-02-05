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Шоу-бизнес

Объявивший тур «Квартал 95» атаковали разочарованные в шоу подписчики

10:15 5 февраля 2021
Студия «Квартал 95»

Студия «Квартал 95» объявила о весеннем туре, однако мнения подписчиков по поводу творчества «кварталовцев» разделились.

Так, на страничке студии в Instagram появился анонс концертов в пяти городах, которые запланированы на начало марта этого года. «Кварталовцы» пишут о том, что пришло время «просыпаться после зимы и готовиться встречать весну с крутым настроением, шутками и смехом».

Впрочем, авторы топовых комментариев не очень-то обрадовались анонсу.

Однако были и те, кому творчество «кварталовцев» по душе.

Напомним, что недавно стало известно, что «Дизель-шоу» будет идти на российском телеканале «Че!», входящем в медиагруппу «друзей Путина». Руководитель проекта «Дизель-шоу» Егор Крутоголов уточнял, что авторские права на отснятые концерты студия передает телеканалу, который сам распоряжается контентом, не ставя в известность производителя шоу. Он уточнил, что «Дизель-шоу» не давало и не собирается давать концерты в России.

Фото — фрагмент афиши со странички Студии «Квартал 95» в соцсетях.

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