Вернувшуюся в Россию Марию Максакову назвали «моральным инвалидом»

Живущая в Украине вдова российского депутата Дениса Вороненкова певица Мария Максакова получила холодный прием в Москве. Знаменитая мать, актриса Людмила Максакова, отказалась говорить с дочерью. Не удалось увидеть и 12-летнюю дочь Люсю.

Мария говорит, что приехала в Москву, чтобы решить проблемы с имуществом, которое у нее отобрали родственники. В рамках судебных дел она проходит психиатрическую экспертизу.

В Москве 43-летняя певица стала гостьей ток-шоу, на которых шокировала подробностями личной жизни, непростыми отношениями с матерью. И сейчас Мария с ухмылкой, местами пренебрежительно, высказывается о Людмиле Максаковой, отметившей недавно 80-летний юбилей.

Певица утверждает, что ее родная мать вместе с бывшим мужем Владимиром Тюриным, с которым остались дети — сын Илья и дочь Люся, хотят ее обобрать.

«Представьте себе ситуацию. Есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: „Мария очнулась“. Вот у меня сейчас такое же ощущение», — заявила Мария Максакова в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.



*Мария с бывшим мужем Владимиром Тюриным

Она уверена, что Людмила Максакова «спелись» с Тюриным из-за денег. «Мама всегда была против Тюрина, но сейчас они почему-то спелись. Не знаю уж, почему. Почему-то мама уверена, что мой младший ребенок не достоин всего того, что есть у старшего», — возмущалась Мария.

Впрочем, в студии Марии устроили холодный прием. Гости пытались ее «образумить», помирить с матерью, но при этом называли ее слова ложью, а поведение — инфантильным. А эксперт-психиатр и вовсе назвала «духовно-нравственным инвалидом», который не умеет чувствовать чужую боль.

Такие слова Мария посчитала оскорбительными. Со словами «А мою боль кто-то слышит?! Это вы — моральный урод, а не я!» она хотела покинуть студию.

В итоге ведущему удалось остановить Марию.

Актриса Людмила Максакова отношения с дочерью не комментирует. Через адвоката она передала, что готова общаться с Марией, но без камер.

Ранее певица заявила, что была нежеланным ребенком, якобы мать ее родила только потому, что отец заплатил ей 1 млн марок.

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