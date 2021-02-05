Неузнаваемая Селена Гомес примерила парик «радужной блондинки»

Американская певица Селена Гомес, известная своим образом знойной брюнетки, примерила парик блондинки с разноцветными прядями пастельных тонов. Это сделало звезду, как отметили поклонники, практически неузнаваемой.

Снимками 28-летней Селены в новом имидже поделился в Instagram ее парикмахер Эвани Фраусто. На одном из снимков Гомес, в жилах которой течет мексиканская и итальянская кровь, сфотографирована в халате. На другом — в пальто от Louis Vuitton поверх ярко-синей блузки с глубоким вырезом. А лицо прикрывает защитная маска. В таком виде, как считают фанаты, надежно замаскированная Селена смело может выходить на улицу, не опасаясь, что ее будут преследовать папарацци.

Фото Instagram



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