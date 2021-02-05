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Шоу-бизнес

«Павел Зибров»: загадавшей загадку Лободе дали неожиданную разгадку

2:32 6 февраля 2021
Светлана Лобода в судейском кресле

Светлана Лобода, ставшая одной из судей российской версии песенного шоу «Голос.Дети», заинтриговала фолловеров в Instagram загадкой, с кем она споет дуэтом в новом сезоне шоу.

Некоторые комментаторы предположили, что на сцену выйдет все судейское трио, однако нашелся и тот, кто решил, что организаторам шоу стоило бы покреативить и пригласить… украинского певца-усача Павла Зиброва.

Напомним, музыкант Егор Крид уже успел попасть в скандал, показав на детском шоу неприличный жест.

Скрин видео YouTube

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