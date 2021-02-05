«Уже не такая худая»: Джиджи Хадид снялась для Vogue спустя десять недель после родов

Американская супермодель Джиджи Хадид сделала фотосессию для журнала Vogue и дала интервью, в котором впервые рассказала о своих родах. 25-летняя Джиджи стала мамой в сентябре прошлого года. Роды проходили у нее дома и длились 14 часов. При этом присутствовал отец ребенка, британский певец Зейн Малик. Он первым взял на руки дочку, которую родители назвали Хай. «Я даже не заметила, что ребенок уже вышел. Я была так измотана. И, когда я подняла глаза, то увидела, что он держит ее. Это было так мило», — вспоминает Хадид.

Рядом с роженицей были также ее мать Йоланда и младшая сестра Белла Хадид.

Хадид говорит, что роды были полностью естественными – она отказалась от эпидуральной анестезии. Она призналась, что сначала хотела рожать в нью-йоркской больнице, но потом они с Зейном посмотрели один документальный фильм, и она передумала. В фильме критиковалась американская система здравоохранения и нежелательное вмешательство медиков в процесс деторождения. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса.

Джиджи, снимавшаяся спустя 10 недель после родов, отметила, что она уже не такая худая, как была раньше. Но не особенно стремится срочно ужаться «до нулевого размера» и вполне уверенно себя чувствует в своем теле. Материнство также заставило Джиджи пересмотреть свой рабочий график. Теперь она хочет стабильности и не намерена постоянно переезжать из одной страны в другую.

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