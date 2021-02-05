Четыре? Алла Пугачева «вошла в игру» внучки

Певица Алла Пугачева дистанционно «присоединилась» к игре своей внучки, Клавдии Земцовой, которая стала очень похожа на свою маму, Кристину Орбакайте в ее детские годы.

На видео, которое Орбакайте выложила в Instagram, они всей семьей гуляют по пляжу. Девочка играет в игру «Море волнуется…». Она произносит: «Море волнуется раз…» «Море волнуется два…» — присоединяется к дочке Кристина Орбакайте. Затем девочка в третий раз говорит о «волнующемся море» и камера переводится на ее отца, Михаила Земцова, стоящего вдалеке от жены и дочки.

В комментариях под этим постом отметилась и Алла Борисовна. Правда, она ничего не говорила о море, а лишь оставила десять «поцелуев».

Недавно Кристина Орбакайте показала фото со своим взрослым сыном — 22-летним Дени Байсаровым.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

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