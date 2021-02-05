Сын Кобзона придумал способ подзаработать на имени покойного отца

Сын народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Андрей, который занимается виноделием, собирается продавать вина, бренди, водки и даже саке под товарным знаком «Вдова Кобзон». Соответствующую заявку наследник певца подал в Роспатент, сообщают «Открытые медиа» в Telegram.

По данным журналистов, для авторского алкоголя и вариант названия и на французском языке — Veuve Kobzon.

Известно, что 15 гектаров земли для открытия собственной винодельни Кобзон-младший приобрел неподалеку от Новороссийска в 2019 году.

Напомним, летом 2020 года вдова Иосифа Кобзона 69-летняя Нелли Кобзон вслед за Надеждой Бабкиной и другими российскими артистами переболела коронавирусом.

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