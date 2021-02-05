«У Лорак есть парень!» За оскорбленную певицу вступилась поклонница

Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, спровоцировала настоящий взрыв эмоций своих подписчиков в Instagram, показав раритетные фото со съемок клипа на ее хит «Удержи мое сердце», которые состоялись 10 лет тому назад.

Дело в том, что фолловеров больше интересовали не соблазнительные фото, а личная жизнь певицы. Так, ей приписали роман с неким толстосумом, который якобы бросил ее после утраты юной привлекательности. На это активная поклонница Каролины поспешила заверить, что у Лорак все отлично с ее парнем.

В этой же дискуссии отметился преследующий Ани Лорак «любимчик Сталина», который регулярно делает певице «неприличные» предложения и буквально преследует ее.

О личной жизни Ани Лорак известно, что ее последним бойфрендом был Егор Глеб, бывший муж украинской певицы Tayanna (Татьяны Решетняк), однако их совместное появление на публике состоялось более чем полгода тому назад.

А на последних фото, сделанных в Киеве и по прилету в Москву, певица выглядела очень печально, что не осталось без внимания ее поклонников.

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