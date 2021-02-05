Санта Димопулос в красном бикини сочла себя властной

Экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос призналась, что с недавнего времени начала испытывать любовь к красному цвету, что присуще людям с «сильной энергетикой».

«С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь», — пишет Димопулос в Instagram и в качестве подтверждения своих слов о любимом цвете публикует фото с мальдивского пляжа, на котором она загорает в красном раздельном купальнике.