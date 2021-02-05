27.72 / 27.93 33.07 / 33.49
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Санта Димопулос в красном бикини сочла себя властной

4:28 6 февраля 2021
Санта Димопулос

Экс-участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос призналась, что с недавнего времени начала испытывать любовь к красному цвету, что присуще людям с «сильной энергетикой».

«С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь», — пишет Димопулос в Instagram и в качестве подтверждения своих слов о любимом цвете публикует фото с мальдивского пляжа, на котором она загорает в красном раздельном купальнике.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

В Киеве собраны 30 тыс. гривен для украинских политзаключенных в российских тюрьмах

В Киеве собраны 30 тыс. гривен для украинских политзаключенных в российских тюрьмах

Ксения Кошевая

Тесть Евгения Кошевого оказался шулером «всесоюзного масштаба» — его убили

В Украине хотят ввести восемь новых воинских званий

В Украине хотят ввести восемь новых воинских званий

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер