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Шоу-бизнес

Ответ хейтерам: 47-летняя Хайди Клум сделала фотосессию в вызывающем платье

13:28 5 февраля 2021
Хайди Клум

Уроженка Германии Хайди Клум, как сообщает издание Daily Mail, снялась в фотосессии, рекламирующей новый сезон телепрограммы «Топ-модель по-немецки», ведущей которой она уже давно является. На снимках 47-летняя супермодель позирует в вызывающем ярко-красном платье смелого фасона, окруженная молодыми коллегами в белом. Хейди, как признали фанаты, выглядит просто сногсшибательно.

На днях Клум стала предметом насмешек хейтеров в сети — после того, как опубликовала снимки, где позирует с голыми ягодицами в платье из туалетной бумаги. Ее призывали угомониться и уступить дорогу своей 16-летней дочери Лени, начавшей карьеру в модельном бизнесе. Однако Клум, некогда одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира, доказала, что ей еще рано на пенсию.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 55-летняя супермодель Полина Поризкова снялась полностью голой и объяснила почему.

Фото Daily Mail/RANKIN/Instagram

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