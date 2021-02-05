«Меня мучают страшные мигрени»: Дана Абызова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Популярная актриса Дана Абызова («На твоей стороне», «Тайная любовь») в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» призналась, что за время карантина набрала лишние килограммы и никак не может их сбросить. Не помогает даже активный съемочный график, который последние годы проходит в основном в Киеве. Сразу после жесткого карантина Дана приехала из родного Питера в Киев, чтобы сняться в 8-серийной картине «Мертвые лилии» (канал «Украина») и «примерить» на себя очередную роль.

— Дана, известно, что из-за пандемии актерам приходится проходить пробы онлайн.

— Это называется «самопробы» — их приходится делать, чтобы соблюсти определенные меры по количеству людей находящихся в одном помещении. Но на самом деле мне удобен такой формат. Если есть возможность связаться с режиссером и обсудить какие-то моменты — как он видит сцену, как я ее представляю, найти какие-то точки соприкосновения, — то почему нет? Когда приходишь на очные пробы, ты ограничен по времени. У тебя есть полчаса, а за тобой уже готовится следующий актер. И нужно срочно выдать результат. А вот дома после смены у меня, грубо говоря, есть для проб вся ночь.

Дана Абызова. "Мертвые лилии"

— Многие артисты жалуются, что во время карантина поправились. Вам удалось остаться в прежней форме?

— Я тоже набрала лишний вес. Никак не могу взять себя в руки, чтобы начать его скидывать, так как нужно все время себя контролировать. Конечно, рано или поздно придется это сделать, чтобы вернуться в ту форму, которая была до карантина. Но пока съемки идут одна за другой, это сложно.

— Вы снова приехали в Киев из Питера.

— Так получилось, что буквально за две недели до начала карантина я закончила работу над сериалом «На твоей стороне».

После окончания периода самоизоляции в Питере вновь вернулась в Украину на «Мертвые лилии».

Дана Абызова и Артем Карасев. "Мертвые лилии"

Знаете, я сразу полюбила Киев. Мне нравится здесь атмосфера и люди. И даже таксисты тут приветливые. Вообще Киев — солнечный город. Я, конечно, люблю Питер, но там в основном дожди и серое низкое небо. В родном городе у меня практически каждый день мигрень, я мучаюсь от этого, пью таблетки, а в Киеве — прекрасное самочувствие.

— Ваш муж — популярный актер Алексей Мороз. Бывает, что из-за съемок приходится долго не видеться?

— Мы с Алексеем разлучались максимум на месяц. Это был самый длительный период. Стараемся быть вместе. Но специальных условий, когда должны обязательно встретиться, нет. На самом деле то, что мы актеры, объединяет. Мы даже стараемся просматривать черновой материал друг друга, пока он еще не вышел в эфир, и делаем какие-то корректировки. Я полагаю, если отношения искренние и открытые, со временем любовь только приумножается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дана Абызова призналась в редкой аллергии.



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