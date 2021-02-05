Кончик носа сгнил и отвалился: красавица-актриса показала шокирующие результаты неудачной пластики

Китайская актриса и певица Гао Лю опубликовала в соцсети Weibo шокирующие фотографии с результатами неудачной пластической операции, которую она перенесла.

После ринопластики развилась инфекция и начался некроз тканей: кончик носа 24-летней азиатской красавицы начал гнить, почернел, а потом отвалился. Снявшаяся в десятках китайских фильмов и сериалов Гао не побоялась публично поделиться своей бедой с миллионами своих фанатов, чтобы это послужило предостережением для девушек, желающих улучшить свою внешность хирургическим путем.

«Операция длилась четыре часа. Я думала, что спустя эти четыре часа стану более красивой. И не ожидала, что эти четыре часа станут началом кошмара», — написала звезда.

Два месяца она провела в больнице, потратив на лечение более 50 тысяч долларов. Она призналась, что у нее даже появлялись мысли о самоубийстве. Свою карьеру ей пришлось приостановить. От актрисы теперь могут потребовать выплату неустойки почти в четверть миллиона долларов за нарушение заключенных ранее с работодателями контрактов.

Как сказали специалисты, попытку операции, которая могла бы восстановить ее внешность, можно будет предпринять не ранее, чем через год.

Поклонники призывают Гао Лю подать в суд на клинику. Пока что она ведет с медицинским учреждением переговоры о компенсации.

Многие удивляются, зачем нужно было такой привлекательной девушке вообще что-либо исправлять в своей внешности.

Как сообщает издание Daily Mail, пластические операции в Китае стали невероятно популярны. Так, в прошлом году под нож пластического хирурга легли более 15,2 миллионов пациентов.





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