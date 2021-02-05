Поклонники Кати Осадчей заметили новое доказательство ее беременности

Подписчики украинской телеведущей Кати Осадчей продолжают обращать внимание на то, что она, похоже, беременна. На этот раз обсуждение возникло после того, как ведущая опубликовала новое фото в своем Instagram.

Катя Осадчая проанонсировала новый сезон «Светской жизни» и сопроводила пост фотографией, на которой она запечатлена в красном платье.

Сразу несколько подписчиц отметили, что у телеведущей увеличилась грудь, что, по их мнению, является еще одним доказательством того, что Катя Осадчая беременна.

Фолловеры оставили такие комментарии «У Кати была очень маленькая грудь», «На фотках ранее там и животик был, потому увеличение груди процесс естественный».

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая заинтриговала поклонников фотографией в шортах.

Фото из Instagram Кати Осадчей

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