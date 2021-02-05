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Шоу-бизнес

Поклонники Кати Осадчей заметили новое доказательство ее беременности

14:13 5 февраля 2021
Катя Осадчая

Подписчики украинской телеведущей Кати Осадчей продолжают обращать внимание на то, что она, похоже, беременна. На этот раз обсуждение возникло после того, как ведущая опубликовала новое фото в своем Instagram.

Катя Осадчая проанонсировала новый сезон «Светской жизни» и сопроводила пост фотографией, на которой она запечатлена в красном платье.

Сразу несколько подписчиц отметили, что у телеведущей увеличилась грудь, что, по их мнению, является еще одним доказательством того, что Катя Осадчая беременна.

Фолловеры оставили такие комментарии «У Кати была очень маленькая грудь», «На фотках ранее там и животик был, потому увеличение груди процесс естественный».

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая заинтриговала поклонников фотографией в шортах.

Фото из Instagram Кати Осадчей

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