Вере Брежневой муж посреди Санкт-Петербурга устроил «киевский сюрприз»

Певица Вера Брежнева получила необычный подарок к 39-му дню рождения, который с мужем и сестрами провела в Санкт-Петербурге. Компания гуляла по городу с экскурсоводом, когда на одной из улиц вдруг зазвонил таксофон.

Брежнева взяла трубку и услышала голоса живущих в Киеве матери и зятя.

«Наш экскурсовод предложил снять мне трубку. Я сняла трубку, а там моя мама и мой зять из Киева поздравляют меня с днем рождения! У нас у всех был шок! Если бы это не сняли, мне бы не поверили. Даже жители Петербурга не все знают о таком волшебном телефоне-автомате. Я так счастлива была слышать маму, так далеко, с шумами. Растрогалась» — рассказала звезда в «сториз» своего Instagram.

По словам Веры, такой сюрреалистический сюрприз в центре Петербурга ей сделал супруг, Константин Меладзе.

Напомним, в день рождения на странице в Instagram Брежневой неожиданно отметилась и украинская телеведущая Катя Осадчая, которая Instagram ведет исключительно на украинском, а в программе «Светская жизнь» мягко игнорирует попытки собеседника перевести общение на «общепонятный».



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