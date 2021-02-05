Дочь Добкина показала себя в боксе

Дочь политика Михаила Добкина Алла показала, как работает на боксерском ринге с тренером.

На своей страничке в Instagram певица написала, что занятия этим видом спорта «помогают привести в порядок мысли и тело тоже».

А в сториз она выложила два ролика, которые снял тренер. На первом видео Алла Добкина отрабатывает удар левой рукой, уклоняясь от встречного движения тренера, а на втором работает уже двумя руками. При этом тренер хвалит ее, спрашивая: «У кого там было плохое самочувствие?»

Напомним, что Алла Добкина недавно вернулась в Украину. До этого она отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах, выкладывая в социальные сети фото и видео.

После возвращения в Украину она выложила в сториз несколько видео, одно из которых — с вечеринки, на которой выступила эпатажная певица MARUV. Судя по всему, это был день рождения Ильи Добкина — сына Дмитрия Добкина и, соответственно, двоюродного брата Аллы.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

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