27.74 / 27.94 33.07 / 33.49
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Добкина показала себя в боксе

15:02 5 февраля 2021
Алла Добкина

Дочь политика Михаила Добкина Алла показала, как работает на боксерском ринге с тренером.

На своей страничке в Instagram певица написала, что занятия этим видом спорта «помогают привести в порядок мысли и тело тоже».

А в сториз она выложила два ролика, которые снял тренер. На первом видео Алла Добкина отрабатывает удар левой рукой, уклоняясь от встречного движения тренера, а на втором работает уже двумя руками. При этом тренер хвалит ее, спрашивая: «У кого там было плохое самочувствие?»

Напомним, что Алла Добкина недавно вернулась в Украину. До этого она отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах, выкладывая в социальные сети фото и видео.

После возвращения в Украину она выложила в сториз несколько видео, одно из которых — с вечеринки, на которой выступила эпатажная певица MARUV. Судя по всему, это был день рождения Ильи Добкина — сына Дмитрия Добкина и, соответственно, двоюродного брата Аллы.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Наталья Могилевская

"Ненавижу завтракать": Могилевская поделилась оригинальным рецептом утреннего "блюда"

Ксения Кошевая

Тесть Евгения Кошевого оказался шулером «всесоюзного масштаба» — его убили

Вера Брежнева

Вере Брежневой муж посреди Санкт-Петербурга устроил «киевский сюрприз»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер