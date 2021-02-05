Клопотенко застраховал свое лицо на 40 тысяч евро и назвал причину

Победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко получил страховой полис на свое лицо. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «Слава+».

Клопотенко поделился, что в прошлом году по пути домой он споткнулся, врезался в столб и разбил лицо. Тот случай и послужил причиной оформления страховки.

Кулинар отметил, что у него в деле общие «доли» с директором Александрой, однако лицо проекта — как раз Клопотенко. И директор сказал, что необходимо позаботиться об их общем бизнесе.

«Она сказала: „Делай что хочешь, но если что-то случится, я должна получить вознаграждение“. Думал, она шутит, мы посмеялись, а потом я получил страховой полис», — сказал Клопотенко.

По его словам словам, сумма страховки составила 40 тысяч евро.

Напомним, Клопотенко судил конкурс на лучшее приготовление борща, в котором участвовали министры.

Фото: скриншот видео

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter