"Умер у меня на руках": Илона Гвоздева рассказала о трагедии в семье

Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева впервые рассказала о трагедии в семье. Откровениями об отце и старшем брате она поделилась в интервью программе «Зірковий шлях».

Она с теплотой вспоминает папу, который был для нее примером, влюбил в танцы и которому она посвящает свои победы. Илона рассказала, что была папиной дочкой, и он строго относился к ее избранникам. Мужу танцовщицы пришлось трижды просить ее руки, и дважды он получал отказ от родителя. Чтобы доказать серьезность своих намерений, Ивану пришлось приобрести отдельное жилье для их семьи.

«Третий раз папа уже согласился. К сожалению, на тот момент он уже был при смерти. Он знал, что он болен раком. Когда мой папа приехал в Киев на обследование, Ваня очень опекал его. Мы вместе ездили в больницу, мы вместе все это узнавали. И мне кажется, это был тот момент, когда мой папа понял, что меня можно отдать в заботливые, сильные и любящие руки. И неважен возраст, ничего», — признается Гвоздева каналу «Украина».

Илона рассказала, что отец мужественно боролся с болезнью, поборол рак легких. Но возникли метастазы в костях.

«Саркома, она просто сжирает изнутри и человек сгорает. И это была очень большая трагедия особенно для моей мамы. Потому что вы понимаете, как это — потерять мужа, и через год она теряет сына. И я понимала, что мне нельзя быть слабой. И у меня вообще папа умер на руках. Если вспоминать эту ситуацию. Как сейчас помню, он позвонил и сказал: „Доченька, приезжай, пожалуйста, потому что мне кажется, я умру завтра“. Я приехала, и мы с ним поговорили, и все. И я, можно сказать, была первым человеком, который констатировал смерть отца», — поделилась Гвоздева.

Также Илона впервые рассказала о старшем брате.

«Его звали Руслан. И он всегда был для меня таким защитником. Когда мы учились в школе, у меня никогда не было очереди в столовую, потому что, когда был большой перерыв, мой брат заходил, а у него было прозвище Гвоздь. То есть Гвоздь заходил в столовую, все разбегались, я проходила, брала себе все, что мне надо без очереди. Поэтому мой брат — это была такая гроза для школы. Он был старше меня на 4 года», — говорила Гвоздева.

Ее брат жил в России, пять лет назад он ушел из жизни при загадочных обстоятельсвах. Ему был всего 31 год.

«Как было написано в заключении о смерти, он отравился медикаментами. Но мы так с мамой не считаем. И мы даже хотели устроить расследование этого дела. Но сейчас, к сожалению, все это очень сложно с отношениями Россия-Украина. Потому что нам кажется, что ему „помогли“. Потому что были какие-то общие друзья, у них были какие-то ссоры между собой. Он занимался мебельной фурнитурой. И работал на фирме. Но, честно говоря, он любил играть в казино. Увлекался такими азартными играми. Его нашли сидящим на лавочке, будто он заснул на улице. Рядом с ним лежал телефон и часы его. И все», — говорит Гвоздева.

Уход родных людей стал ударом и испытанием для их семьи, особенно для мамы. Теперь главный защитник Илоны — муж Иван, отец ее детей.

Ранее Илона размышляла о своей судьбе и предполагала, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы не отец.

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