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Шоу-бизнес

Раскрылась "тайна" исчезновения Ефремова из колонии

16:35 5 февраля 2021
Ефремов

Артиста Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП в Белгородской области, готовят для этапирования в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В столице суд будет рассматривать кассационную жалобу артиста на приговор.

Ранее в СМИ появились слухи, что актер «исчез» из колонии. После общения с адвокатом он перестал выходить на связь.

В последнее время с Ефремов постоянно что-то происходит. Его жена Софья Кругликова пригрозила не передавать передачи сидельцу из-за того, что Ефремов не дает ей доступ к банковской ячейке. По словам бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева, Ефремов хранит в банковской ячейке крупную сумму, чтобы не прозябать после освобождения. А семье он оставил банковский счет с 5 миллионами рублей.

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