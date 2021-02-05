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Лев Лещенко рассказал, почему так и не стал отцом

16:50 5 февраля 2021
Лев Лещенко

Известный певец Лев Лещенко женат вторым браком, но детей у него не было. Жены певца рассказали о причинах этого, сообщает «Вокруг ТВ».

Лещенко 10 лет был женат на певице и актрисе Алле Абдаловой. По ее словам, он не хотел иметь детей, и е приходилось делать аборты. Однажды у нее мог быть сын, а в другой раз — близнецы.

Сам 79-летний Лев Лещенко недавно заявил, что вместе с нынешней денной Ириной рассматривал возможность взять приемного ребенка.

«Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — сказал певец.

А жена Ирина сожалела, что за совместные годы жизни со Львом они так и не стали родителями.

«Но эта жалость уже поросла и ушла. Отошла. Эта печаль находится глубоко», — сказала женщина.

Напомним, Лев Лещенко внесен в базу данных сайта «Миротворец» — он незаконно посещал оккупированный Россией Крым и высказывался в поддержку политики президента РФ Путина.

Фото из Instagram Льва Лещенко

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