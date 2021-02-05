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Шоу-бизнес

Названа причина смерти киноактера Виталия Альшанского

17:52 5 февраля 2021
Виталий Альшанский

Российский актер Виталий Альшанский, которого нашли мертвым в своей квартире, перед смертью писал своей крестной актрисе Элеоноре Шашковой SMS-сообщение, но так и не успел его отправить, передает «360».

По словам женщины, смерть произошла мгновенно. Врачи предполагают инфаркт. Его телефон остался лежать на кухне, а сам мужчина умер у себя в комнате. Он лежал на диване на боку лицом к стене.

«Потом мне ее почитали, я со смартфонами не в дружбе. Самые ласковые слова написал. Как прощался со мной», — поделилась актриса.

Шашкова рассказала, что Альшанский не злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В последнее время у него были проблемы с работой, но близкие его поддерживали.

Напомним, в январе не стало российского и советского актера Владимира Коренева, известного по главной роли в фильме «Человек-амфибия». Ушел из жизни и народный артист СССР Василий Лановой.

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