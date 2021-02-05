27.73 / 27.94 33.07 / 33.49
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Горбунов показал свою «эрогенную зону»: фолловерам понравилось

18:06 5 февраля 2021
Юрий Горбунов

Украинский телеведущий Юрий Горбунов, которого недавно поздравили с «льняной» свадьбой, похвастался чистотой своего авто. Снимок он разместил в Insrtagram.

«Чисто вымытая машина после дождей, для меня как эрогенная зона! Не зря говорят, чистое авто — лицо водителя!» — написал Юрий Горбунов.

Подписчики с юмором отнеслись к заявлению телеведущего и оставили немало ироничных комментариев: «Возможно, если ты не возишь в ней трех активных детей», «На чистую машину и белой курточкой не грех опереться», «А я думал, все дело в цепях», «Ах, какой мужчина».

Ранее сообщалось, что Потап спас Горбунова от аварии, посыпав солью скользкое место на въезд в гараж.

Фото из Insrtagram Юрия Горбунова

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Мишина и Эллерт

В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна красивая женщина»

София Ротару на сцене

«Сказать, не сказать…» София Ротару рассмешила российского олигарха на его юбилее

байсаров

Внук Аллы Пугачевой обеспокоил подписчиков своей идеей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер