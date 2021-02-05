Горбунов показал свою «эрогенную зону»: фолловерам понравилось

Украинский телеведущий Юрий Горбунов, которого недавно поздравили с «льняной» свадьбой, похвастался чистотой своего авто. Снимок он разместил в Insrtagram.

«Чисто вымытая машина после дождей, для меня как эрогенная зона! Не зря говорят, чистое авто — лицо водителя!» — написал Юрий Горбунов.

Подписчики с юмором отнеслись к заявлению телеведущего и оставили немало ироничных комментариев: «Возможно, если ты не возишь в ней трех активных детей», «На чистую машину и белой курточкой не грех опереться», «А я думал, все дело в цепях», «Ах, какой мужчина».

Ранее сообщалось, что Потап спас Горбунова от аварии, посыпав солью скользкое место на въезд в гараж.

Фото из Insrtagram Юрия Горбунова

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