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Шоу-бизнес

Умер легендарный голливудский актер Кристофер Пламмер

20:26 5 февраля 2021
Умер актер Кристофер Пламмер

В пятницу, 5 февраля, в своем доме в американском штате Коннектикут скончался знаменитый голливудский актер Кристофер Пламмер. Ему был 91 год. О смерти обладателя премии «Оскар» сообщали его вдова Элейн Тейлор. Супруги прожили вместе 53 года.

Кристофер Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто, Канада. За свою долгую карьеру в кино стал лауреатом множества престижных премий, в том числе «Эмми», «Золотой глобус», BAFTA, «Оскар».

Кристофер Пламмер и Джули Эндрюс в знаменитом мюзикле "Звуки музыки"

Кристофер Пламмер в одной из последних своих ролей в детективе "Ножи наголо"

Список фильмов и сериалов, в которых сыграл Пламмер за 75 лет на экране, огромен. Наибольшей популярностью пользовались мюзикл «Звуки музыки», комедия «Возвращение Розовой Пантеры», мистическая картина «Волк», драма «Игры разума», приключенческий фильм «Сокровище нации», трагикомедия «Начинающие», криминальная драма «Все деньги мира», драма «Второй шанс», детектив «Ножи наголо».

Ранне «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного французского актера и режиссера Робера Оссейна. Он скончался 31 декбаря 2020 года в возрасте 93 лет, заразившись коронавирусом.

Фото Getty Images

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