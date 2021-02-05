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"Забываю, кому и сколько даю в долг": Кристина Асмус раскрыла поклонникам малоизвестные факты о себе

20:53 5 февраля 2021
Асмус

Российская актриса Кристина Асмус, недавно опубликовавшая детское фото, рассказала своим подписчикам о себе.

Асмус вспомнила, что в школе была рекордсменом по количеству прочитанных слов в минуту. При этом с правописанием, у певицы не все гладко — когда она не знает, нужна ли запятая, то ставит в тексте многоточие.

Предпочитает беспроводные наушники, но когда один из них садится, то остается вообще без наушников.

«Я забываю, когда и сколько я кому даю в долг. И когда даю, никогда не жду их обратно», — написала актриса в Instagram.

Еще Асмус не любит влажные салфетки и антисептики, а предпочитает мыть руки с мылом. Прежде, чем выпить таблетку, всегда смотрит на срок ее годности.

Любит своих собак называть какими-нибудь дурацкими именами или обращаться к ним набором букв. Любит смотреть на летящий самолёт и думать о пассажирах, которые летят в нем.

В ответ фанаты так прокомментировали признание актрисы: «СКакие же мы все разные! И как же это круто! Каждый со своими жителями в голове».

Ранее Кристина Асмус, которая недавно развелась с мужем, была шокирована предсказанием, что в следующий раз выйдет замуж, когда ей будет «уже 38!».
Фото instagram.com/asmuskristina/

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